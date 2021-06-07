遠傳電信7日宣布，與愛立信簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，雙方將共同研發5G商用網路、5G獨立組網（Standalone, SA）與非獨立組網（Non-Standalone, NSA）雙模核心網路、VoLTE新語音解決方案、AI網路自動化技術。

此外，遠傳將加入「愛立信5G新創計畫」，運用「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術，結合國際新創夥伴能量，催生5G創新應用在台落地。

遠傳表示，雙方將攜手推動5G邁向新階段，目標持續精進網路性能與用戶體驗，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速台灣產業創新升級。

這次5G戰略合作中，遠傳與愛立信將整合雙方資源，從「應用測試」、「網路智慧自動化」、「前瞻技術演進」和「生態系串連」四大面向著手，以靈活因應新技術與應用場景漸趨複雜的網路部署需求，釋放更大的5G潛能。

在「應用測試」方面，雙方將擴大5G實驗室合作範疇，持續規劃、測試5G前瞻技術與現網測試整合，打造展示應用案例的創新平台。

「網路智慧自動化」方面，雙方將共同成立AI實驗室，運用AI與機器學習技術，持續優化5G網路自動化性能，朝向基地台頻寬資源自主式調整、以近乎零接觸的網路維運型態邁進，並即時提供用戶最佳使用體驗。

「前瞻技術演進」方面，雙方將共同開發企業端應用、新興產業需求技術，包含5G 網路切片（Network Slicing）、邊緣運算（Edge Computing）、企業專網與無線固網接入（Fixed Wireless Access, FWA）等新世代網路核心技術，促進台灣產業數位轉型。

「生態系串聯」部分，遠傳將加入「愛立信5G新創計畫」，結盟全球5G新創夥伴，並運用「愛立信消費者行為研究室」分析數據，催生多元創新的5G消費端應用落地台灣。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳推動5G進程不遺餘力，積極結合『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，並持續強化夥伴生態圈。遠傳與愛立信一直是5G合作夥伴，這次再度深化夥伴關係，共享技術、生態圈資源。透過愛立信領先全球的5G技術、開發實力，結合遠傳新經濟布局與產業經驗，將提供消費者與企業客戶，更優質的5G網路、豐富的創新應用，帶動台灣產業創新升級，攜手推動5G邁向新世代。

愛立信全球執行副總暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，遠傳一直是愛立信非常重要的合作夥伴，在全球電信領域中，遠傳5G網路表現令人印象深刻。 這次愛立信將進一步與遠傳建立長期的合作關係，共同發展新世代網路技術。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，根據愛立信最新研究，台灣5G用戶的成長速度高於全球平均，顯示台灣5G網路需求不斷成長的發展潛力。愛立信將持續與遠傳共同推動5G網路技術演進與創新服務，帶給台灣企業與消費者更好的5G服務和體驗。

遠傳5G建設穩紮穩打，運用AI大數據分析進行「基地台選址」，搭配「4G/5G單站調整優化」作業，讓每座5G基地台均發揮最大效益。以愛立信獨家設備進行全台建設，減少多廠商網路互容的複雜性、提升網路規劃與維運綜效，並採用其獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」（Ericsson Spectrum Sharing, ESS）與4G+5G全網優化技術，充分發揮遠傳的頻譜效益，一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「台灣5G網速冠軍」！遠傳將持續用心建設、精益求精，打造世界級的5G優質網路與創新應用，嘉惠消費者與企業客戶。

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