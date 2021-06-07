疫情升溫，全台陸續爆發移工群聚感染事件，新北市長侯友宜7日上午帶領勞工局與經發局等防疫團隊，前往位於土城區燿華電子生產線及移工宿舍訪視，實地瞭解大型企業對於工作場所及住宿空間分艙分流，以及各項員工防疫措施執行情形。

稍後在下午的防疫會議，侯市長進一步提出「安心企業快篩計畫」，要求位於熱區的百人以上企業，與市府共同建構快篩平台機制，另外對於防止移工群聚感染，侯市長也呼籲雇主做到「建立預警機制，快篩納入防疫措施」、「發放防疫獎金，鼓勵移工不外出」、「預先規劃移工1人1室隔離住所」等三項積極作為，以減少隱形個案傳播的風險。勞工局也宣示將在三天內完成轄內50人以上移工宿舍訪視，全力防堵疫情擴散。

侯市長今早到燿華電子訪視，肯定公司有做到應有的移工防疫措施，像是公共用餐區域桌面有設置隔板，且安排梅花座，宿舍內共用的衛浴每天都有清潔消毒，也嚴格管控非住同間房的移工群聚。侯市長現場也提醒公司，雇主跟仲介可協助提供移工日常生活所需，減少移工非必要的外出，落實低度活動。另外還可以跟周邊醫院合作建立快篩機制，以及鼓勵企業加發防疫獎勵金，提高移工休假不外出的誘因，這可能比宣導或強制規定都還有效。

勞工局長陳瑞嘉補充，目前新北市約有9萬7000名移工，全國第3高，新北僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將使命必達，在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。

勞工局再次提醒，因應實施三級警戒期間，雇主及仲介應提醒移工外出需全程佩戴口罩，並保持社交距離、勤洗手等防疫觀念。雇主或仲介也需協助移工生活用品、飲食及相關事務處理。若雇主發現移工有出入高風險區域，並有發燒、咳嗽等相關症狀，請儘速陪同就醫篩檢，也可撥打「1922」或「1955」專線，避免造成社區傳染。

(工商 )