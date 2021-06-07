Yahoo奇摩表示，今年在台灣主力招募產品工程相關實習人才，聚焦前端、後端、機器學習、及大數據等四大類別，同時涵蓋電商及廣告平台等領域的開發應用。由於疫情持續延燒，Yahoo奇摩表示，實習生亦首度全面採「遠距辦公」模式，將由專屬導師帶領，投入專案與產品研發工作，累積業界實戰經驗。

疫情衝擊使「遠距辦公」成為全球職場新常態。根據調查，僅有9％遠距工作者希望完全回到傳統工作與通勤環境，不論疫情是否趨緩或結束，都顯示遠距辦公已成為各國企業的必然趨勢。

Yahoo奇摩表示，去年三月起，辦公室已啟動遠距工作機制，並延續應用至今年暑期實習計畫，從面試、正式報到與工作皆零接觸，實習生將有機會與台灣、美國、以色列等跨國同仁協作，全面採「遠距辦公」模式，接軌後疫情時代的職場新常態。

Yahoo奇摩人力資源部資深經理李美玉指出，在疫情變動、且無法面對面學習與指導的情況下，實習生在職場新常態下的「溝通技巧」、「主動積極」與「靈活應變」等特質更顯重要，期待實習生不僅具備寫程式等硬實力，也有遇到問題能透過數位方式即時溝通應變的軟實力。為了讓實習生能適應「遠距辦公」模式，更建立透明溝通機制，持續更新公司最新且正確的訊息，並成立線上交流群組排解不安感，兼顧實習生的學習與心理狀況。

Yahoo奇摩表示，持續推廣多元共融（Diversity＆Inclusion）的工作環境，今年吸引了非本科系、身心障礙等不同學習與成長背景的年輕學子投遞履歷。同時，Yahoo奇摩觀察到，疫情打亂許多學生的出國研修計畫，今年收到的履歷中，有約四分之一為在台遠距或在國外就讀海外大學的學生，克服時差之餘，積極申請跨國企業的實習機會。今年海內外優秀學子不僅同台競爭，在面試中也主動展現企圖心，透過凸顯自身專業技能與知識、及解決問題的能力，爭取僅約1％錄取率的實習職缺。

除了暑期實習計畫，Yahoo奇摩也持續與學界緊密合作。聚焦發展沉浸式內容應用的Yahoo TV，今年與台北科技大學互動設計系曹筱玥教授攜手教學360、AR等內容製作技能，並開放學生投稿相關作品至Yahoo TV，依據腳本、拍攝技巧和作品完整度等評選出的傑出佳作，有機會在Yahoo TV播放。

(工商 )