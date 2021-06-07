服飾消費市場景氣回溫，加上戶外運動、休閒機能產品成後疫情市場主流，機能性紡纖原料當道，國內主要加工絲廠宏益(1452)、聯發紡(1459)在客戶拉貨動能增強下，5月營運亮麗，營收倍數成長。市場預期，在訂單能見度仍強下，加工絲廠第二季的營運仍可維持高成長。

宏益5月合併營收1.65億元，年增230.31％；聯發紡5月營收1.93億元，年成長149.66％。

市場指出，今年以來這波聚酯、加工絲、尼龍等紡纖廠營運動能強增的原因，除原料供應短缺，下游提前補庫存需求外，全球品牌服飾廠恢復營運成長，下單動能強勁，因此帶動紡纖原料廠的營收獲利。

除此之外，由於疫情過後，歐美陸續解封，運動休閒、戶外機能性的服飾成消費主流，對具機能、環保的紡纖材質需求較大。

環保紗占營收比重已達三成的宏益指出，品牌服飾廠對環保概念的重視，環保產品需求大幅增加，宏益的環保紗具3R(Reduce、Reuse、Recycle) 減量、重複使用及回收利用等概念，較能取得品牌客戶的下單。

受惠聚酯加工絲價格上漲、客戶下單動能增強，聯發紡第一季稅後淨利1.52億元，每股稅後盈餘0.48元，創五年單季最高。

除了本業出現轉機外，聯發紡也進行資產活化，子公司金聯發實業在4月出售位在高雄三民區的土地，交易金額7.36億元，預計處分利益約3.51億元，最快可在第二季入帳。

(工商 )