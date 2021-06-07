自己的車位遭人佔用，實在令人惱怒，不過仍有人抱持著「借停一下會怎樣」的心態。一名網友分享一張照片，只見一輛白色小客車駕駛座車窗被貼了一張紙條，上面寫著「下次抓到，鎖車後果自負」，網友寫道：「可憐啊！車位借停一下7 8小時會死嗎？」，眾多網友看完紛紛蓋樓反問：你老婆借一下7 8小時會死嗎？

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出上述照片和發文，立刻引發其他網友圍剿，紛紛回：「你老婆借X一下7 8小時會死嗎？」、「你老婆借我7-8小時」、「你老婆借睡三四個小時應該也ok」、「老婆借一下～等等怎一堆人在借」、「會，7 8小時加起來都15個小時了，不靠腰不行」。

更有一名網友憤怒表示：「就是會死！會害人家死懂不懂！又一個討罵的，是因為有你們借停一下會死嗎？這種心態，世界才會有那麼多違規，你知不知道因為你們的停車，害我們行人走路都不方便，走路還要走路中間！因為騎樓滿滿都是機車不能走，走到路中間還差點被撞，甚至還因為死角我還要閃車，難道是要撞死人才甘願知道自己錯了嗎？你是po文上來討罵的膩！？你老婆借睡一晚可以嗎？要是你有這種心態的話！千萬別停在我家門口！不然我一定會叫拖吊！再來第二次我絕對把車變廢鐵」。

(中時新聞網)