烏克蘭今天激怒俄羅斯，因為烏克蘭足球協會公布的2020年歐洲國家盃（Euro 2020）隊服，上面有遭到俄羅斯併吞的克里米亞輪廓及廣為流傳的的民族主義口號。

因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而延後的2020 年歐洲國家盃，將在6月11日到7月11日在包括俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）在內的11個城市舉行。俄羅斯第2大城聖彼得堡將主辦7場比賽，包括一場8強賽事。

烏克蘭足球協會主席帕維爾科（Andriy Pavelko）在臉書上發表聲明表示，烏克蘭選手將穿著「特別制服」，並且張貼以烏克蘭國旗藍黃兩色為主的球衣照片。

球衣的特色是烏克蘭的輪廓，包括被俄羅斯吞併的克里米亞和遭到分離主義者控制的頓內茨（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區，以及「榮耀歸於烏克蘭！榮耀歸於英雄！」的字樣。

帕維爾科說：「我們相信烏克蘭的輪廓將給予球員力量，因為他們將為整個烏克蘭而戰。」

「榮耀歸於烏克蘭」是愛國口號，後來變成烏克蘭抗議人士的集會口號，抗議人士在2014年起義中罷黜俄羅斯支持的領導人亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。

俄羅斯譴責這次起義是非法的，並引發兩國關係的危機。俄羅斯吞併克里米亞，並支持烏克蘭東部講俄語的叛亂分子。自2014年以來，這場衝突已經奪走1萬3000多條生命。

(中央社)