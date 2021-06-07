市調機構IDC研究報告指出，5月台灣疫情升溫，第2季居家辦公與遠距教學PC 需求再度爆發，然而受到缺貨影響，多數廠商難臨時提升進貨量能，相對之下台廠出貨調配彈性較高，會是此波PC需求下較大的受益方。

IDC預估，2021年第2季仍難敵去年同期疫情停工後的補貨效應，台灣個人電腦（PC）市場將年減3.5%。展望2021全年，台灣PC整體市場可延續2020年疫情效益，維持1.1%的正成長。

根據IDC最新報告的統計，2021年第1季台灣PC市場量共60.1萬台，年增率8.3%，其中筆記型電腦受惠於去年底延遲到貨的挹注，讓今年第1季的季增率來到16.9% ，帶動年增率達到22.5%，超越2020年同期疫情爆發後攀升的市場需求。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為，台灣內需市場在全球疫情影響下，對電腦相關設備的採買與需求一直與全球市場連動。在上游零組件缺貨狀況下，各家品牌廠商也持續與總部調配，盡力滿足國內商用與家用市場的需求。

嚴蘭欣指出，隨著5月本土疫情升溫，勢必再次引發市場另一波急單搶貨潮，如何在既有庫存與有限的供貨調度中搶得先發，將持續考驗各家通路與品牌廠商；上游供應鏈的供貨狀態，更是左右台灣市場量能成長的主因。（編輯：張均懋）1100607

(中央社)