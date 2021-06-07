國姓鄉一處民宅，日前被檢舉民眾群聚，違反防疫規定；埔里警分局派員前往，發現是民眾在戶外舉行喪禮儀式，現場有11人，於是錄影蒐證並移請縣府裁處；南投縣民政處長吳燕玲表示，喪禮家祭不受戶外10人限制，落實防疫就不會裁罰。

埔里警分局副分局長陳志文指出，6月5日上午大約7點22分，勤務指揮中心接獲民眾報案，檢舉在國姓鄉乾溝村有民眾群聚，違反防疫規定；警方獲報立即派遣警力前往，抵達現場發現是一處民宅，在戶外舉行喪禮儀式，現場一共11人。

員警當場告知，南投縣政府已於5月28日公告，禁止室外10人以上聚會；員警錄影蒐證並逐一填寫稽查紀錄表，至於是否違反《傳染病防治法》，已移請主管機關南投縣政府，依權責認定及裁處。

南投縣日前發生喪禮家族群聚感染，一對父女都已確診，因而引發民眾疑慮；但也有人認為，送親人最後一程，已是萬分悲痛，還受峻法約束，未免不通人情。

吳燕玲表示，有關喪禮管制措施，全國同步發布停止公祭儀式，辦理家祭時也要配合防疫規定，請喪家應保持社交距離，勤洗手，環境定時消毒。

衛生福利部5月28日公告修正《嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定》，喪禮禁止公祭，辦理家祭時請喪家及承攬業者，全程戴口罩並落實實聯制，維持適當區隔防疫措施，尚不受室內5人，戶外10人的限制。

若有違反禁止公祭，得依《傳染病防治法》規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰，違反「落實實聯制與維持適當區隔」及「戶外全程佩戴口罩」者，得處3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

不過，國姓鄉民治喪家祭，目前僅由警察機關開立告發單，若僅辦理家祭未違反規定，不會受罰。縣府也呼籲喪家，辦理家祭雖無人數限制，仍請縮小規模，並落實防疫措施。

(中時 )