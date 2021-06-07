台灣的英語教育普遍強調「背多分」，手握多益金色證書、一開口卻秒「掉漆」的現象，其實相當常見，尤其是需要快速反應的英文面試，對於國內多數求職者來說，簡直就是「終極魔王關卡」。有位網友將一次印象深刻的英文面試經驗，分享至1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這位網友應徵的是isobar，在面試過程中，副總看了他的網頁設計作品後，突然詢問他「是否想過要創業」，讓他心頭一驚，懷疑這是否在測試自己，要是回答「想創業」，對方可能會認為他另有計劃而不想錄取他，但若回答「不想創業」，又擔心對方覺得自己的野心不足。

幾經猶豫之下，他選擇「四兩撥千金」，表示網頁設計雖是自己的興趣，平時也會持續進修學習，但目前並沒有創業的打算，而是希望進入數位代理商發揮所長，與厲害的人一起工作。解釋完這一大段，原以為危機解除，副總卻再度丟出震撼彈，請他「用英文把剛才說的再講一次」，讓他當場原地傻住。

所幸，還算敢說的他，以不合邏輯的文法與未必正確的單字，二二六六地勉強說完，竟成功獲得Offer。回想這次面試，他仍餘悸猶存，感嘆「英文面試還是很恐怖」，但他也稱讚這招「真是聰明」，畢竟英文自我介紹可以事先練習，但出其不意地要求將說過的話切換成英文，反而更能看出面試者真正的英文溝通能力。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，英文面試是不少求職者的夢魘，除了平時自主加強練習之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人分享準備技巧，快速掌握英文面試祕訣，協助走穩求職路。

(中時新聞網)