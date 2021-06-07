中研院院士陳培哲近日因向國產疫苗開炮，指出以當前國際標準7月絕對不可能通過等逆時中發言躍上媒體版面，今天更傳出他已請辭疫苗審查委員，對此新冠肺炎疫苗專家會議召集人、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文證實，陳培哲確實已於五月底請辭，理由是對國產疫苗開發有不同見解，目前全體團隊正積極慰留。

陳培哲日前對總統蔡英文宣示的7月供應千萬劑國產疫苗政策提出質疑，指出若以當前的WHO標準，國產疫苗不可能在7月通過EUA，此外他也批評國產疫苗押寶蛋白質疫苗，缺乏分散風險的概念，受到外界關注。

鍾飲文今受訪時指出，陳培哲院士對國產疫苗的整體開發有其他看法，但疫苗專家委員會也是用比較嚴謹的方式在審理，且委員會僅屬諮詢性質，至於疫苗是否能夠獲准EUA，仍要詢問實際下決策的食藥署長官。

至於媒體人周玉蔻在網路上指出，陳培哲近日頻頻攻擊國產疫苗，以他身為審查委員的身分，發言嚴重違反專業倫理，但鍾飲文說，參加的委員都具有專業倫理，對於會議內容以及會議中的共識也都有保密協定，「我想他應該很清楚這點」，應不會做出逾矩的事情。

按照先前規劃，高端疫苗將於6月10日解盲，鍾飲文說，目前還未收到與疫苗有關的正式審查文件，但疫苗解盲需先經公信力單位統計數據，作業時間約兩周，因此至少還要兩周才會收到高端疫苗的正式資料。

鍾飲文指出，國產疫苗的審查重點在於免疫原性以及安全性，WHO雖然在5月26日召集全球藥廠討論免疫橋接可能性，但目前僅有英國、韓國支持這樣的作法，美國以及其他藥廠對此仍有不同意見，但他強調，如果能有比較客觀的基礎，應該還是能透過免疫橋接的方式來審查疫苗，讓疫苗投入緊急公衛事件中做使用。

(中時 )