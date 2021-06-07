COVID-19疫情讓你的工作受影響了嗎？又或者你在疫情中看見不一樣的產業，未來想轉換跑道呢？快來1111線上講座，在家就能聽到專屬於你的職涯課程，請來各界名師，針對未來職涯發展、履歷撰寫、斜槓人生和獵頭產業揭密，防疫在家正好沉澱自我、加強求職密技。

此波疫情影響廣泛，許多人想求職卻只能被迫在家愁眉苦臉，無法推進新進度，又或面對全新遠距面試感到焦慮與不知所措。因此，1111人力銀行趁此刻為求職者加強武藝，透過實務經驗分享，更清楚自己的未來定位與工作價值。

閱人無數的媒體中心總經歷何啟聖，將分享他過往的面試經驗，利用淺顯易懂實際例子告訴你面試勿踩地雷，以及如何為自己的求職做準備。

發言人黃若薇則要告訴你，轉職前的準備、遠距面試前的準備事情和注意事項，另外還有很重要的一點，如何向面試官談你的薪水。

媒體公關總監陳尹柔要教你英文履歷怎麼寫，媒體中心經理陳小蕎傳授你現在最夯的斜槓人生小撇步。

另外，許多人都在好奇獵頭這項產業到底在做什麼？什麼樣的狀況下才會引起獵頭師的興趣？1111高階獵才中心總經理林奇葳將親上前線解密。

不只如此，各行各業的人資主管以及高階主管也會餐與此次講座，親自說明各產業的人才需求面向。豐富的講座內容要幫求職者疫情中依然能夠做足準備，面試時做出最完美表現。想幫自己打造求職最強技能，快上1111人力銀行。

(中時新聞網)