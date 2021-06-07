新冠疫情陷入膠著，確診死亡案例卻不見趨緩，加上疫苗外購少，國產疫苗不知何時問世，政府也決定不普篩，讓新北市長侯友宜、台北市長柯文哲心急如焚，多次呼籲熱點區市民出來「廣篩」。對此，東華大學教授施正鋒不滿表示，民間出錢出力搶疫苗、卻百般阻撓，美國老大哥丟根骨頭，痛哭流淚，還要搶功勞，何來「同島一命」？無能、無良的政府，「只會撒錢收買人心」。

台北市長柯文哲(左)、新北市長侯友宜(右。(圖/本報資料照)

施正鋒7日臉書表示，既然政府不願意廣篩，醫療設施捉襟見肘，國產蹉跎一年半，民間出錢出力、卻又百般阻撓。人命關天，怪罪老共掣肘，美國老大哥丟根骨頭，痛哭流淚，還要搶功勞。

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他接著表示，現在連製造業都出現破口，既然不願意熱區普篩、或廣篩，又不敢封城，只會像鴕鳥般聽任隱性患者趴趴走。南部市長要中北部的年輕人沒事不要回家，父母官還鼓勵舉發，何來「同島一命」？

施正鋒強調，若沒有症狀不能篩檢，發病到往生又那麼短，作家長的放心嗎？又何不在台鐵、高鐵、轉運站快篩？連端午的台鐵都還有十萬張票，小孩問說，為什麼不乾脆停開？我也不知道。碰到無能、無良的政府，只會撒錢收買人心，除了生氣也只能生氣。

網友留言則感慨，「已經生氣到無力了」、「苦的是百姓」。

碰到無能、無良的政府，除了生氣、就是生氣： 老友的廣播節目被拿掉，我寫簡訊：「這是我二十五年前在tnt的經驗 找時間喝飲料」。 這兩天，他簡訊問我：「正鋒兄，你這個月的文章完全不同，有什麼問題嗎？」 我回答：「哈哈 始終如一 喝一杯吧... 由施正鋒發佈於 2021年6月7日 星期一

(中時新聞網)