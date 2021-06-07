受新冠肺炎疫情影響，三級警戒持續延長，尤其是停課不停學、居家上班等，引起家用寬頻網路需求大增，對此數位寬頻網路業者紛紛釋出優惠或甚至免費試用，並將數位學習帶進旗下頻道，期盼藉此造福有需求的民眾與學子，與大家一起共度這波防疫抗疫期。

在此次疫情中屬熱區之一的台北市，有數家業者與民眾同一陣線、力挺民眾抗疫。其中，以「創新服務、以客為尊」為經營理念的北都數位有線電視，堅持提供台北市市民最優質、費率最超值、CP值最高的數位有線電視與高速寬頻上網服務，此次祭出「宅在家不無聊」防疫宅在家專案，只要申辦即可享180天免費看，並針對各種需求用戶提出不同配套方案。

同時為因應停課不停學政策，並滿足停課期間師生之教學需求，照顧國小低年期學生權益，增加學生在家學習多元管道，北市教育局免費授權北都所屬有線電視頻道，播放國小及國中課程影片，包括國小一二年級數學、國小三五年級自然、國中七八年級數學、國中八九年級理化等。詳細內容請詳見公播課表。

Home+中嘉數位除了提供「防疫限時專案」優惠方案外，也率先推出弱勢減免補貼，針對現有低收入老客戶，免申請直接全額減免帳單3個月，可再享頻寬向上升級一階3個月；另開放低收入戶且家中有高中(含)以下學生或18歲以下身心障礙學童同住者，新申辦寬頻服務亦同享前3個月帳單全額減免，希望藉此協助弱勢家庭孩童在疫情期間不因經濟困境導致學習中斷。

此外響應政府停課不停學，Home+中嘉與各地方政府合作，於機上盒隨選視訊服務(VOD)平台提供免費學習課程，目前已有基隆市、新北市等地課程陸續上架，協助家中無電腦設備的學童亦能透過電視學習。

Home+中嘉總經理童至祥表示，「中嘉感受到疫情對台灣人民產生的巨大影響，身為在地企業希望能善盡企業社會責任，我們認為孩童的教育是最不該被耽誤的，因此快速動員推出低收入戶寬頻上網帳單全額補貼，並且主動向地方政府提出合作，透過中嘉平台無償提供線上學習資源，希望抛磚引玉幫助弱勢民眾，與台灣人民一起度過難關。」

1111人力銀行發言人黃若薇指出，此波疫情來勢洶洶，影響層面涵蓋上班族、學生族等社會大眾，為此許多與民生相關的企業莫不釋出善意，盼與民眾共同度過難關。同時，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的國內企業致電洽詢。

(中時新聞網)