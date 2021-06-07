疫情仍在高峰，政府今(7)日上午拍板，確定將三級警戒將延長到6月28日，為減少人際接觸，部分企業早已開始分流工作，上班族以家為辦公室，另外還有學童同樣在家停課不停學，面對工作與家務兩面夾攻，上班族在家工作到底有多煩躁呢？

根據1111人力銀行調查數據發現，目前有4成上班族任職的企業因防疫啟動在家工作措施，其中，有10.5%企業超前部署，去年疫情在全球蔓延時已實施過相關機制，另有11.9%是在今年本土疫情爆發後啟動全面在家工作，還有17.1%的企業是採取分流方式，減少同仁人際接觸，同時確保企業內部有足夠人力維持運作。

為了防疫，面對三級警戒，企業以在家工作方式來因應，其中，42.2%的上班族對於在家工作的型態樂在其中，但也有17.5%不喜歡在家工作。進一步從身份別來進行交叉分析，發現單身無子女的上班族最享受在家工作的型態，而對在家工作最反感的則是已婚上班族。

至於在家工作到底有哪些優點跟缺點呢，在上班族心目中在家工作的優點，包括避免通勤/上班時人與人接觸的風險74.8%、省去通勤時間/費用60.3%、工時彈性，可以自行調配排程47.8%、不用化妝打扮，可穿著較輕便31.3%以及在家用餐比較衛生25.5%。

而在家工作的缺點，則有家中硬體設備不足36.5%、安全考量，部分工作所需資訊取得不易33.3%、無法有效討論31.1%、家人/小孩等雜物多，影響辦公30.9%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，升級三級防疫警戒之後，許多企業採取在家工作的型態來進行分流，對上班族來說，不用出門上班，立即減少通勤足跡與人際接觸，大幅降低染疫風險。

原本的通勤時間也可以用來補眠，在家工作彈性也比較大，可以隨時起身、不用呆坐在辦公桌前，如果沒有固定的視訊會議排程，服裝儀容都可以輕鬆不少，不過突然之間上班的地點從公司變成在家，倘若家中同時有不只一個人需要使用電腦工作或是上課，公司又沒有配備相關的硬體，在第一時間家裡就會上演瘋搶電腦的窘境。

再者考慮到資安問題，多數企業都有無法開放遠端權限資料，也不像在辦公室隨時可以進行小組討論、互相交流，在家工作流程容易卡住，除此之外家中不比辦公室有寬敞的公共空間，為了靜下心處理公務，要佔據家中的空間，一旦家中成員多，很有可能為了分配家庭空間，發生衝突。

黃若薇表示由於這一波的本土疫情急速升溫，仍然有不少企業措手不及，對於在家工作的同仁，無法快速掌握工作的時間與進度，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，提供多元人資管理工具，包含因應疫情現況，企業端最需要的「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡。除了提供APP讓在家工作的同仁透過遠端打卡，，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。提供所有國內企業免費使用，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。歡迎有需求的國內各家企業，致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)