台灣疫情持續延燒，但國內卻缺乏疫苗供民眾施打，日本政府日前率先捐助台灣124萬劑AZ疫苗，而昨(6)日美國參議員旋風訪台時，也表示美國會向台灣捐出75萬劑疫苗。台南市議員謝龍介表示，不要以為南部的鄉親很好騙，並指出，美日會給台灣疫苗，是希望在中美之間的交鋒中能穩住台灣，否則本來他們沒打算給台灣疫苗。

謝龍介6日在政論節目《新聞大白話》中表示，他一直在講，不要把南部的鄉親 這些販夫走卒，當成很好騙，什麼都不懂，同時他也希望北漂遊子端午節時不必返鄉，因為留在南部的都是長輩，年齡比較大，且南部一旦爆發疫情，就不是縣市長不作為的問題，因為南部醫療能量不比雙北，只要疫情一擴大，會瞬間崩潰的。

謝龍介指出，日本給台灣124劑萬苗，當然要感激，而之前日本的右翼分子來台踢慰安婦銅像，自己也是去交流協會抗議，但這次要感激回來，他還忍不住直言，日本很厲害，為了要避免大陸反彈，說這只是報恩，可是311的時候越南有捐款嗎？報恩給我們124萬劑，美國、日本認為，在中美對抗時必須要穩住台灣，「本來是不給台灣的啦」。

謝龍介說，他看到有媒體報導稱，我們官方希望六月中下旬再來，「多惡劣啊！那你們還在護航國產疫苗嗎？」並指越南拿到日本捐的200萬劑疫苗，「他報什麼恩？越南也沒有捐款，確診數比台灣少，這就是在穩住亞太的戰略，大家心照不宣」。

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(中時新聞網)