泰國在星期一開始進行大規模疫苗接種，他們有授權自製生產的AZ疫苗，與向中國大陸購買的科興疫苗兩種，目標是這個月就可接種600萬劑。

半島電視台(Aljazeera)報導，泰國目前面臨第3波，也是最嚴重的一次新冠疫情大流行，現在發起疫苗接種，等於是疫苗與疫情的正面對決。

泰國總理帕育(Prayut Chan-ocha)表示，「疫苗星期一開始在各省派發，並根據各個地區的感染率分配，政府會確保每個人都接種的到。」

泰國政府希望在年底前， 6600 萬總人口當中，有 70%的接種率。到目前為止，泰國第一線衛生醫療人員、運輸工人等 280 萬人，已經接種了第一劑。」

雖然泰國政府已經算是有準備的，但是反對派政治人物仍然抨擊，他們指責政府提供的疫苗種類過於有限，過度依賴本土製造的AZ疫苗。

泰國的疫情有起有落，去年在其他國家遭受重創時，泰國曾經一段擺脫大流行的影響，但目前卻面臨最致命的第3波疫情。迄今為止，此波染疫潮已佔總感染率的 80% 以上。

星期一，泰國衛生單位報告了 2,419個新病例與33例死亡，使染疫總人數達到 17萬9886 人，和 1,269 人死亡。

泰國政府在上星期五收到 180 萬劑自產AZ疫苗，並從韓國採購了另外 20 萬劑，加上 6 月中旬取得的324，還有周六運抵的50萬劑科興，因此泰國目前手頭上有524萬劑AZ，與50萬劑科興。附帶一提，泰國買的科興疫苗總數是650萬劑。

泰國正在尋求第3種疫苗，預計在本周簽署一份 2000 萬劑輝瑞-BN疫苗的合約。

(中時新聞網)