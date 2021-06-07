1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態；除此之外，種類多元的免費線上職涯探索工具及心理測驗任你用，例如「九大職能星」等，更是廣受網友愛用，至今已突破120萬施測人次。

國內本土疫情持續升溫，隨著警戒層級提升，全台將延長停課至6月14日，甚至可能再延長，各大學雖已採取遠距線上授課，許多大學仍在抗疫期間，由師生展現不同巧思，力行「停課不停學」的精神，也因適逢畢業季，應屆畢業生們將踏入職場，各校師生也給予這屆學子最大的祝福。近期，醫務管理師檢定考試放榜，嘉南藥大報考的學子通過率達73%，校內師長勉勵考生，除了可藉由這次檢定，熟悉未來的國考制度外，對就業亦有相當大的幫助。

醫務管理師主要聚焦醫務管理規劃、審核、督導並執行醫院的行政、企劃、作業流程以提高醫院服務品質管理，臺灣邁入高齡社會已成趨勢，各大醫院及醫療診所提高銀髮醫學比重，勢必轉變醫院營運模式，此外，醫療顧問公司崛起，也增加醫管人才的需求，就薪資來說，依據勞動部108年統計資料顯示，醫院管理師平均薪資為45,065元，若有碩士學歷，較易晉升為主管，5年之內月薪有機會突破6萬元，算是「錢」途亮麗的職業。

嘉藥醫管系瞄準醫務管理師的就業趨勢，並著眼於醫務管理師國家考試制度已在立法院加快審議中，有望納為國家考試，特別舉辦「醫務管理師證照班」，由陳慶輝老師負責課程安排與執行6周魔鬼訓練，期間不只要讓同學對各項專業知識融會貫通，還要不斷的模擬考來強化複習考試科目，同學間更是互相勉勵，一起為目標努力前進，終於在考試結果揭曉時，歡喜收割，63位同學中有46位考取，錄取率高達73%，令人欣慰。

而位於台南的崑山科技大學，對於培養優秀人才也不因疫情懈怠。校內餐飲管理及廚藝系進修部應屆畢業生蔡侑均，在大學4年期間，不僅在餐飲專業競賽中拿下多面金牌，更因為口條流利且為人幽默，成為校內活動的御用主持人，在師生間更有「小納豆」的封號，並在畢業前就遭到知名飯店延攬，讓他在大學期間開啟一場精采的斜槓人生。

蔡侑均在白天從事接案工作，擔任各項活動與婚禮主持人，妙語如珠的主持方式總是吸引全場目光，校內大小活動皆可見到他的身影，大學期間主持逾50場活動；一到晚上，他轉換角色，前往崑大進修學位，持續積累餐飲技能，不僅考取「City&Guilds Latte Art Master國際咖啡拉花證照」、「WEST烈酒一級認證」等多張專業證照，更曾在第1屆奇美盃咖啡競賽榮獲冠軍、2020荷蘭盃餐飲大賽勇奪雙面金牌，善於時間管理的他，為自己打造最佳履歷。

蔡侑均回憶，他在高中時因為興趣選擇高職餐飲科就讀，但當時家人希望他未來能有一份穩定的職業，因而反對他的決定，但他清楚知道自己想走的路，堅持完成學業，直到大學就讀崑大餐飲系期間，累積多項佳績，終於讓家人肯定他的選擇。蔡侑均印象最深刻的一場主持，是在台北君悅酒店面對近千名觀眾的招生演講，當他主持結束時，飯店副理便馬上遞給他一張名片，希望他畢業後有機會到台北工作時，可以找他，讓他心中充滿著感動及感謝。

蔡侑均（右）與恩師施智偉老師（中）在奇美盃咖啡競賽分別榮獲社會組與學生組冠軍。（圖/崑山科大提供）

(中時新聞網)