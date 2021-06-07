新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，讓本來也習慣光顧傳統市場的婆媽們為了健康也調整型態，長期致力於推動有機志業與地球環保的棉花田，在疫情肆虐下也積極徵才，提升團隊服務的力道，持續協助消費者關注健康議題，找到最健康的食物、最單純的生活方式。

棉花田除了推廣身心靈整合的健康生活態度，在這裡工作當然也是貼心福利滿點。每年提供員工健康檢查，為員工健康把關，還有員工國內旅遊補助，社團活動和瑜珈課程、春酒慶功宴等活動，讓員工在工作之餘，也能取得生活的平衡。

另外，還提供員工有機棉制服、外縣市女性員工宿舍、簽約合作托育中心、年終暨績效獎金、生育、婚喪、生日、三節禮金、員工購物優惠等等，讓員工能夠透過親身實踐有機享受健康豐盛的生活。而為了讓大家買的安全、吃的健康棉花田也特別推出零接觸、免簽名購物，希望提供健康無虞的食材，讓消費者安心防疫。

另一方面許多上班族為了防疫已在家上班大半個月，1天24小時都待在家也開始注重居家生活品質，除了筆電等居家辦公需要的3C用品也有網友表示 : 買了新電視、廚房家電等。

已經立足各大百貨20餘年的集雅社為滿足顧客對消費電子商品的需求，隨著全台三級緊戒延長且諸多商場因應疫情調整營業時間，讓集雅社這波疫情也受到不小衝擊，但仍與員工相互扶持，為感謝員工對於集雅社的支持與打拼，公司有「員工紅利」、「員工認股」、「員工持股信託」。

以員工持股信託來說，正式員工每月最高可提撥個人全薪的6%，公司再額外提撥前述金額之25%給予員工，定期購買公司股票。

公司除了年終獎金、三節禮金／禮品外，還有員工團保500萬、健康檢查、國內旅遊、部門聚餐、進修補助、旅遊補助等多項福利補助金額也大器給，像是結婚禮金8,000元、生育津貼6,000元。都希望讓員工在人生重要時刻，收到公司滿滿祝福。

另外值得一提的還有，像是員工生日當月，不僅有「生日假1天」，還會再發給生日禮金1,000元；為鼓勵大家多多參與藝文活動，每年也會補助1,000元，讓同仁聆賞古典音樂演奏會，陶冶身心。盼大家在音樂及家人陪伴下，積極樂觀面對防疫日常。

(中時新聞網)