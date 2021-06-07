原物料自去(2020)年以來展開大行情，貴金屬、黃小玉、鋼鐵、造紙等價格漲翻天，尤其美國總統拜登大推再生能源，使得太陽能重要元件-白銀，呈現爆發性需求。法人建議，隨著綠色能源持續推進、工業需求增加，白銀價格長線看好，可利用買黑不買紅方式、白銀期貨ETF逢低分批買進等兩大原則布局。

近期受到太陽能需求帶動及避險性買盤影響，讓白銀的價格很閃亮！美國總統拜登上任後，力推太陽能、風力等再生能源，白銀為太陽能發電板重要元件，在太陽能設備將爆發性成長的趨勢下，白銀需求將大幅增加，進而對銀價形成支撐，尤其近期因中東地區政治衝突，避險買盤湧入貴金屬，連帶白銀價格創下近三個月高點，白銀期貨七月合約來到28.27美元。

期元大道瓊白銀（原元大道瓊白銀）期貨ETF研究團隊表示，太陽能發電為全球各國電力政策的扶持重點，除了美國總統拜登大力支持外，美、歐、中也都將推行綠能政策，而導電銀漿是太陽能電池的主要材料，導電銀漿即占白銀總需求的10%。

國際能源署IEA更認為，到2025年太陽能可望取代煤炭成為世界最大的電力來源，到2030年太陽能發電量將是現在的3倍以上，是所有發電來源中成長率最高者，在未來太陽能發電持續快速發展的背景下，將大幅提升白銀需求，同步帶動白銀價格表現。

另工業需求約占白銀總需求二分之一以上，觀察歷史經驗，當製造業蓬勃成長時，白銀價格漲勢往往高於黃金價格表現。觀察美國ISM製造業指數4月雖從3月的64.7下滑至60.7，但仍是過去30年的高檔水準，且原物料價格上漲亦透露經濟復甦態勢。

在各國疫苗施打逐漸提速下、全球景氣步入復甦，預期下半年經濟將可逐步恢復常軌，評估在負實質利率及經濟復甦的接棒演出下，白銀長期展望佳，且相對黃金更有機會發揮其大宗商品的屬性。

期元大道瓊白銀期貨ETF研究團隊指出，相比於買賣白銀現貨，透過白銀期貨ETF交易手續費較低，交易流程也便利。白銀具有短、中、長期成長題材，未來表現可望與黃金逐漸脫鉤，建議藉由白銀期貨ETF分批布局。惟短線銀價波動較大，建議投資人事前謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並善用白銀相關期貨ETF，追蹤白銀表現。

(中時新聞網)