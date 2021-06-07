國內確診新冠肺炎的人數不見明顯下滑且死亡偏高，行政院長蘇貞昌6/7今早宣布：全台三級警戒將延長至6/28，讓很多餐廳業的經營再次受到嚴峻考驗，為了避免群聚許多縣市政府祭出禁止內用的禁令，業者為了求生存相繼推出外帶優惠，「築間餐飲集團」為鼓勵民眾在家用餐，旗下六大品牌即日起推出電話預訂外帶最低2.6折起，並提供免下車取餐服務，讓顧客能安心宅在家享用美食。

築間餐飲集團旗下品牌「築間幸福鍋物」，全系列套餐滿500元即贈送「霜降牛」或「松阪豚」1份，並加贈7選1優惠券1張，上述優惠滿1000元即可兌換2份，以此類推。除此之外，會員仍可享有點數累積及兌換餐點之優惠。築間餐飲集團坦言，炎熱的夏天本來就是鍋物淡季，加上店內需要進行大消毒及調整配班降低員工群聚的風險，因此台中市所有門市原規劃暫停營業至6月8日(二)，但隨著三級警戒延長，公司正研擬新規劃，若民眾有意前往分店購買外帶餐食，建議可以先致電詢問，希望大家共體時艱一起挺過防疫考驗。

此外，因為疫情升溫多數上班族採居家辦公，以往是很多人午餐首選的吉野家丼飯業績也受衝擊，但行銷腦筋動得快，根據1111人力銀行調查顯示：有35.6%的上班族自認在家工作壓力大，其中有4.8%壓力爆表，每天覺得度日如年。還有6.0%壓力大，很想念辦公室。

不只部分上班族在家工作，家中有小孩的家長還要同時應付停課不停學的孩子，一天24小時全家人都擠在同一個空間，對家庭也造成衝擊。最常遇到狀況就是居家人口多，用水用電兇/糧食傷40.9%、要準時準備三餐31.7%、防疫優先，親友長輩無法協助照顧25.3%、相處時間多摩擦增多25.3%以及照顧子女及工作兩頭燒等困擾。吉野家為分擔居家工作父母料理三餐的辛勞，自5月下旬就推出2人、3人或5~6人不同選擇的全家歡聚餐，並享有9折優惠，希望爸媽不要為了料理三餐造成無形壓力。

(中時新聞網)