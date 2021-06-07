英文在職場上的重要性，從過去是附加能力，到現今已是必備條件。尤其，對國際往來頻繁的航空業而言，英文是基本門檻，語言證照是篩選第1關外，還要聽、說、讀、寫樣樣通。不過，就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」以過來人經驗分享，英文面試要準備，但也不要忽略「中文面試」。因為，看得懂又聽懂的題目，答不上來的糗樣才尷尬。

話說原PO考的是航空地勤，幸運通過初試後進入複試。當中，英文是抽題目回答，有點類似即席口語作文測驗，依據抽到的題目來作答。這一切得靠運氣加平時英文基本功，及臨場的反應能力。

不過，可怕的還不只英文面試，重頭戲還在後面。網友表示，中文面試主考官主要依據考生提供的履歷資料來提問。所以，一定要看清楚之前提供給公司的履歷（包括線上及書面）寫了些什麼，否則被自己打敗就好笑了。

原PO透露，考官會依履歷內容「客製化」問題，像是被問到「為什麼熱心是你的優點也是缺點？」、「美國打工生活體驗了什麼？」這就是所謂的凡走過必留下痕跡，題目都是從自己的履歷內容衍生而來。另外，也有人被問到「你們兩個是同學，覺得誰更適合這份職缺？」因為和我同組的，有2位是同系不同班的同學關係，當下覺得這題殘忍又現實。「為什麼每個工作的期間都非常短？」，這些問題問得犀利十分，看有人臉色像被噎住般，答得支支吾吾，也只能安慰說道準備不夠。最後建議求職者都要積極尋找自己需要的資訊，面對每個考驗要非常用心準備，準備10次不夠就準備20次，「準備到連作夢都好像在面試一樣。」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨企業全球化的布局發展，愈來愈多企業招募人才時不僅有中文面試，也會要求英文面試。由於非母語，考生多半會花更多時間看英文，中文面試反而有人會因為準備不周而失分。有鑑於此，建議考生可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」前輩的經驗，找出企業面試中英文比例來做分配。切忌勿因簡單而「輕放」任何一項，否則現場答不出來，考官也只能把你輕輕放下，另擇人選了。

(中時新聞網)