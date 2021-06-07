有網友表示，約在下午4時許有聽到天空傳來一聲巨響，家中天花板、窗戶、玻璃門都在振動，巨響傳遍三芝、關渡，淡水、內湖一帶。（翻攝台北之北投幫）

今（7日）下午4點多，有民眾突然聽到一聲不明巨響，由於聲響不像雷聲，民眾議論是否有地方發生爆炸。對此，氣象局回應表示，15：45至16：00間台北林口、淡水有觀測到有閃電發生，不過較為零星，多集中在桃園一帶。

「請問大家剛剛有聽到一聲很大的聲響嗎？」今下午有網友在臉書社團「台北之北投幫」發文表示，約在下午4時許有聽到天空傳來一聲巨響，家中天花板、窗戶、玻璃門都在振動，且不只北投民眾聽到，巨響傳遍三芝、關渡，淡水、內湖一帶。

網友表示，「復興崗超有感，聽到的時候很多人還出去看了一下，因為真的不像雷聲，震的整個窗戶天花板都在震動」、「很像是音爆，飛機突破音速時的聲音」、「淡水也有，我以為對岸打過來了...」、「淡水聽到，玻璃跟門都震響！嚇死人了」、「整個淡水新市鎮好像都有聽到」、「濱江街有感」。

有網友隨後貼出氣象局「即時閃電訊號」，推測聲響是打雷所致。對此，氣象局預報員劉沛滕表示，有觀測到林口、淡水地區在 15：45至16：00間出現閃電訊號，但數量較為零星，主要集中在桃園一帶。台北各地聽到聲響若發生在下午4時之後，可能與雷聲較不相關。

(中時新聞網)