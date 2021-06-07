疫情延燒下宅在家已有一段日子，你是否也很懷念大飯店的星級美食，民眾的敲碗，台北國泰萬怡酒店聽到囉！MJ Kitchen集結了人氣好評的餐點，開始提供外帶的服務，還加碼MJ手工豆花，讓你在家上班一樣能享受這最熟悉的味道。

MJ Kitchen人氣好評美饌集結，外帶套組開放預訂啦。這次台北國泰萬怡酒店提供4至6人的經典套餐，還有MJ手工豆花當甜品，內容有主菜二選一，羅馬紅酒燉羊膝／西西里烤雞腿，最受歡迎的人氣生菜蝦鬆，最能提升防禦力的蒜味蛤蜊雞湯，以及MJ必吃甜品手工豆花（附花生、紅豆及糖水）。MJ的怡享美食外帶套組訂購，請電洽專人服務或私訊臉書粉絲專頁。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞對觀光飯店產業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對飯店業者來說，則促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)