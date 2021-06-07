中信金控7日指出，已接獲通知，旗下子公司台灣彩券公司、孫公司中國信託資融公司各有1名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19），2名同仁已於2021年5月中旬起居家辦公，期間並未接觸公司同仁及職場相關人員。

中信金控統計，截至6月7日為止，中國信託商業銀行有3名同仁、台灣人壽保險公司有4名同仁、台灣彩券公司有1名同仁、中國信託資融公司有2名同仁，合計10名同仁確診。

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