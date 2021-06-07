中信金又爆染疫 確診員工達10人 18:342021/06/07 工商 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中信金又爆染疫 確診員工達10人。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信金控7日指出，已接獲通知，旗下子公司台灣彩券公司、孫公司中國信託資融公司各有1名內勤同仁確診新型冠狀病毒（COVID-19），2名同仁已於2021年5月中旬起居家辦公，期間並未接觸公司同仁及職場相關人員。 中信金控統計，截至6月7日為止，中國信託商業銀行有3名同仁、台灣人壽保險公司有4名同仁、台灣彩券公司有1名同仁、中國信託資融公司有2名同仁，合計10名同仁確診。 離奇！土城長照中心33染疫釀1死 又有6住民陰轉陽陸續確診 宜蘭新增6例 雜貨店一家9口6確診 (工商 ) #新冠肺炎 #台灣 #中信金 #確診 #台灣彩券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體設備廠京鼎6外籍員工確診 今起停工2日全員快篩 17:322021/06/07 財經 板橋又傳1警染疫 新北累計16警確診 11:082021/06/07 生活 苗栗3電子廠群聚 216員工確診 04:102021/06/07 焦點要聞 中和公所累計2人染疫 基層同仁盼全面快篩 14:552021/06/07 生活 新竹縣今增1確診 為京元電女員工丈夫 一家3口染疫 15:432021/06/07 生活 彰化確診＋3 流動攤販6月10日開罰 04:102021/06/07 地方新聞 嘉義泡茶群聚再＋1 早餐店老闆二採陰轉陽確診 15:272021/06/07 生活 熱區防疫奏效 台大公衛專家：守住200確診數 疫苗施打後可趨緩 15:592021/06/07 生活 苗栗3家電子廠群聚感染 累計233例確診 15:572021/06/07 生活 新北失聯確診移工躲桃園 藏匿友人狀況外還叫囂 12:562021/06/07 生活 桃園輪流返家照顧老父 6子女都染疫 04:102021/06/07 地方新聞 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 僱用50名移工以上大廠訪查 新北勞工局將在3日內完成 - 財經 - 工商 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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