新冠肺炎疫情影響，學生停課在家，雖然能請防疫照顧假，但雇主可以不給薪，讓許多家長在收入與照顧孩子之間難以抉擇，為了體恤員工，國內銀行分行家數最多的合作金庫宣布開放員工申請有薪防疫照顧假，目前已有超過700名員工申請「給薪防疫照顧假」，佔合庫員工總人數8000多人次近1成比重，可說是全體行庫中給薪防疫假措施最優渥的一家。

為達到最佳防疫成效，合庫也鼓勵員工接種疫苗，除全額補助疫苗接種費用外，並給予二日的有薪疫苗接種假，讓員工能舒緩接種後身體的不適。在疫情期間，除了全力配合政府防疫指引，執行各項營運不中斷機制，包含異地/異樓層辦公、居家辦公、分流彈性上下班及緊急備援等措施，期盼和廣大的客戶及員工一起平安渡過此次疫情。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒，企業轉型，調整人員的工作型態與班務，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，因應疫情，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」中，「雲端打卡模組」可支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供APP讓在家上班能遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)