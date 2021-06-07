性感女神邱淑貞大女兒沈月遺傳媽媽的好基因，擁有出眾美貌和姣好身材，被譽為「最美星二代」，近日她到堪稱全港最大的室內小型賽車場「18 Challenge Karting」， 並開心曬出美照，也讓網友憶起邱淑貞參加第一屆的「成龍杯慈善賽車會」的賽車女神造型。

沈月開心拿著獎盃，站在第一名的台上，頭戴棒球帽的她，穿著平口短版小可愛搭牛仔長褲，露出香肩和小蠻腰，一雙長腿更是吸睛，化身賽車辣妹，帥氣中又不失性感，好身材令人驚艷不已。

而媽媽邱淑貞當年也高超車技，蟬聯了兩屆「成龍杯慈善賽車會」冠軍，而她的女車神造型也讓人印象深刻，如今女兒也遺傳她的好基因，不僅外貌不輸媽，連車技也也相當卓越，雖然只是駕駛卡丁車，但依舊架式十足。

沈月好身材不輸媽。(圖／翻攝自沈月IG)

邱淑貞當年女車神造型讓人印象深刻。(圖／翻攝自微博)

沈月不僅擁有女神顏值，還精通中、韓、日、英等多國語言，目前就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的她，因疫情關係所以目前留在香港遠距上課，雖然屢被網友敲碗出道，但比起演藝圈，她更想成為一名職業編劇，但因為高人氣，她仍不時會受邀替時尚雜誌拍攝，IG也有不少粉絲追蹤。

(中時新聞網)