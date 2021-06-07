嘉義縣獲贈兩座「正壓採檢艙」，總捐贈金額超過120萬元，獨立式「正、負壓」分艙分流設備，打造友善篩檢環境，第一座6日到位，建置在嘉義長庚醫院前篩檢站，未來將有另一座設立在中埔鄉衛生所。縣長翁章梁感謝獅子會與大茂科技黃木盛先生慷慨捐贈，造福醫護與篩檢民眾，齊心抗疫。

本土疫情高燒不下，中央流行疫情指揮中心30日公布「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」，鼓勵地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高地區為考量。嘉義縣因應大林及水上群聚案，30日起已完成5場社區篩檢站，衛生局長趙紋華說，近期豪大雨及烈日交互煎熬，醫護人員穿戴防護衣、N95口罩，密不透氣忍著脫水、眩暈風險，非常辛苦。

翁章梁說，感謝大茂科技及國際獅子會300D1區嘉義地區獅友分別捐贈「正壓式檢疫艙」共2座，將分別放置在嘉義長庚醫院前及中埔鄉衛生所，服務山海區民眾。

衛生局指出，「正壓採檢艙」不但改善採檢環境，降低採檢人員染疫風險，獨立式「正、負壓」分艙分流設備，醫護採檢員入艙時須經由浴塵室做清消才能進入正壓艙，受檢者可與醫護採檢員同時在艙內進行，不受日曬雨淋之苦，讓第一線執勤人員能在更完善更安全無虞的環境下，堅守防疫崗位。

衛生局長趙紋華說，目前設站主要以「確診者足跡熱區」考量，任何篩檢工具都有偽陰性、偽陽性可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、佩戴口罩及自我健康監測等個人防護措施，減少不必要移動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施。

(中時 )