陳凱倫（中）親送11箱薏仁紅豆粥到仁愛醫院。（森動傳媒提供）

陳凱倫將送暖行動結合遠距教學。（森動傳媒提供）

藝人陳凱倫結合森動傳媒、律師「權哥」發起「仁愛送暖，遠距教學」行動，7日起一連兩天親送11箱300杯薏仁紅豆粥，至台北市立聯合醫院仁愛院區給辛苦的醫護人員享用。他希望在多元平台「移動式直播」的協助下，這個拋磚引玉的愛心送暖行動，能讓他在世新廣電系「聲音網紅實務班」任教的36位學生，透過直播觀看後也能對生命有一番新體悟。

他說，由於是在疫情非常時期，雖然有專業團隊協助，但大家還是歷經4次會議研討各種模擬狀況，也順便要讓他的學生們知道，真正做一個所謂的「網路節目」不是這麼草率，必須經過嚴謹的規劃才能夠成形。昨一早，他們的團隊提早半小時在仁愛院區的外面準備，另外一組在醫院正門口模擬各種狀況，等社工一出現大門口，製作周團隊才通知「溫暖小巴」開進去，快速卸貨、快速交接及互動，然後上車走人。

陳凱倫表示，「一善破千災」，「愛是解決一切事情的根源」，這就是這30年來，他在不同宗教信仰下領悟到的共同生命理念，現在國有難，民也應該用心，保護好自己與家人，才是真正的「愛台灣」、愛這塊生養我的家，現在的我們需要的是齊心聚力迎未來。

(中時 )