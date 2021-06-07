富邦悍將捕手張進德今年碰上傷勢困擾，打擊狀況也不像去年理想，他也利用這段延賽期間觀看影片，盼能從中找出優、缺點，讓打擊狀態升溫。

張進德去年季中加入中職，打擊表現亮眼，但今年碰上膝蓋傷勢攪局，開季從二軍出發，打擊狀態也不理想，但經過這段時間的治療，膝傷已逐漸好轉，「目前蹲捕方面都沒問題，身體狀況都很好。」

目前中職一、二軍全面延賽，各隊也只能訓練以待復賽之日，張進德也持續訓練，除了注重肌力外，自己也透過影片找出自己打擊的優、缺點，「今年很多細節沒做好，所以看一下影片，透過影片去找出去年優點、今年缺點，然後去做改變。」

受到疫情影響，今年預計會有不少旅外球員回歸，身為過來人的張進德也給出建言，「旅外回來會有些壓力，大家會對你有更多期望，表現不好時一定會有些聲音，就把『像自己的自己』做好就好，把本分做好、自信拿出來就好。」

因為疫情，張進德除了來球場就是宅在家，他笑說顧小孩、要陪兒子「打架」比練球更累，但雖然如此，他還是有計畫繼續「增產報國」，「有幾個生幾個，不排除生防疫寶寶啦！」

(中時 )