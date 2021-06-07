中研院院士陳培哲近日接連受媒體採訪，提到國產疫苗研發技術有諸多問題，今(7)日遭名嘴周玉蔻抹黑，稱其擔任食藥署疫苗審查委員，卻不當發言，違反專業倫理而請辭閃人。陳培哲回應，周玉蔻根本不曉得，他在5月底便辭去該職務，如此才能公正客觀對外發言，也坦言離職的關鍵點，審查最大的困難就是蔡總統。

本土疫情未獲控制，進口疫苗屢遭政治因素阻擾，陳培哲在接受媒體採訪時，不只重批民進黨政府不相信科學，導致國產研發陷窘境，也提到高端、聯亞與國光3大本土生技公司，所做的都是蛋白質次單位疫苗，而國光與高端專長的卻是在滅活疫苗，「根本是讓中餐廳師傅改作法國菜」。

陳培哲更說，新冠病毒在台灣已深入人群與社區，且3成確診病患為無症狀，居家隔離不可能阻斷傳染，最好的辦法是在像是快篩陽性的感染初期階段，即症狀剛出現時，便對高風險族群提供有效的新冠單株抗體治療，住院率甚至死亡率可減少5到6成，並建議指揮中心盡速進口這項治療技術與疫苗。

對於近來熱心提供專業防疫建議，並分享疫苗專業知識，陳培哲卻遭到政治力量攻擊，更被名嘴周玉蔻抹黑「東窗事發偷溜閃人」。

陳培哲表示，擔任審查委員，一定得維持獨立性與專業性，基於如此考量，才會決定在5月底離開這項職務，此後才開始接受媒體採訪，「我不可能再去做什麼委員的事情」，強調謹守專業倫理分際。

對於辭職審查委員會的原因，陳培哲說，該組織之所以不能維持獨立性與專業性，點名最大困難就是來自蔡英文總統對國產疫苗的堅持。

(旺報 )