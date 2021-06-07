在外銷鋼品大增下，不銹鋼冷軋大廠運錩(2069)5月合併營收傳佳績，單月合併營收首度突破10億元，達到12.35億元、年增114.90％，累計合併營收達到47.43億元、年增73.46％。

(工商 )