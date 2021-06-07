運錩5月合併營收達12.35億、年增114.90％ 18:422021/06/07 工商 林憲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在外銷鋼品大增下，不銹鋼冷軋大廠運錩(2069)5月合併營收傳佳績，單月合併營收首度突破10億元，達到12.35億元、年增114.90％，累計合併營收達到47.43億元、年增73.46％。 勤誠前5月營收33.14億元 年增15.7％ IKKA-KY 5月營收2.92億元、年增27％ (工商 ) #運錩 #合併營收達 #外銷 #鋼品 #不銹鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 揮別菲律賓廠停工 台翰5月營收年增73.49％ 15:442021/06/07 財經 塑化價量高檔攀揚 台塑四寶5月營收年增躍進78~106.1％ 14:502021/06/07 財經 《生醫股》三大事業體給力 葡萄王5月營收年增逾18％ 16:152021/06/07 財經 TPK-KY 5月營收月減9.4％ 16:312021/06/07 財經 GIS-KY 5月營收月增17.83％ 19:212021/06/07 財經 五一長假衝擊 奇力新5月營收月減3.69％ 15:402021/06/07 財經 《生醫股》健身需求回溫 喬山5月營收年增1成 17:402021/06/07 財經 《鋼鐵股》世豐5月、前5月營收雙創同期新高 15:412021/06/07 財經 《電子通路》聯強5月營收創同期新高 估6月續強 09:102021/06/07 財經 智易5月營收創歷年同期新高 16:542021/06/07 財經 《半導體》旺宏5月、前5月營收 齊寫同期新高 14:502021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 僱用50名移工以上大廠訪查 新北勞工局將在3日內完成 - 財經 - 工商 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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