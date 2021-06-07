志願役到底要不要給它簽下去，一直以來是網路熱門話題，臉書社團「爆廢公社」稍早就有網友貼出志願役最新退休俸概算表，好奇詢問「當兵20年就有終身俸，退伍時年齡約43、44歲，再找一份工作，生活就可以很愜意了，你們會想當兵嗎？」貼文一出，釣出許多過來人強烈反彈，分享自己選擇從軍的經驗談，不過也有人認為這都是個人生涯選擇，沒有好壞，也無須過度排斥。

有網友貼出志願役最新退休俸概算表，好奇問「會想當兵嗎？」引發網友兩派熱議。（圖／臉書_爆廢公社）

有網友貼出志願役最新退休俸概算表，好奇問「會想當兵嗎？」引發網友兩派熱議。（圖／臉書_爆廢公社）

臉書社團「爆廢公社」稍早有網友公開志願役在服役條例修正實施前後，退休俸的比較概算表，並詢問大家「當兵20年就有終身俸，一等士官長退月領35621元，少校退月領43827元，退伍時年齡約43、44歲，再找一份工作，生活就可以很愜意了，你們會想當兵嗎？」

有網友貼出志願役最新退休俸概算表，好奇問「會想當兵嗎？」引發網友兩派熱議。（圖／臉書_爆廢公社）

雖然透過表格可以得知，志願役福利增加，退休後的月領金額提高了15%，但許多「簽過」的網友看了仍不買單，留言揭穿許多國軍黑幕，其中就有人表示，做滿20年需要很大抗壓性跟本事，因為軍官是責任制，對內部，你每天只能睡3到4小時，出任務時，甚至可能好幾晚沒睡，也不能補休，加上通常簽志願役的人學歷不高，只能邊做邊惡補公文能力，寫專報、企劃、簡報、報表樣樣來，否則文筆、文書差不止遭退文，還會被X爆；又對外你要懂得救生救難、查緝走私偷渡、案件偵辦、法律研讀、內外部人員管理、媒體公關，簡直就是十八般武藝都要會，就算你終於熬到了第17年，如果沒有拚到少校階級，還是可能會被強制退伍，因此該網友努力勸退大家，希望不會有人跟他同梯一樣，不是最後被逼退，就是發瘋或生病。

此外還有人公開經驗，痛批「我4年就想退了，還跟你在那邊20年…部隊裡面一堆王八、敗類、D能！潛規則、黑箱作業、濫用職權，整天出張嘴不做事、晚上偷喝酒的、就連每季去打靶，招待所裡，還處長帶頭喝酒勒」，最後更嘲諷台灣國軍醜聞新聞那麼多，「難怪沒多少人要志願役，可憐。」

另外，也有網友提醒大家思考一個可能發生的問題，好比「確定你當兵20年以後，退休能領到那些錢？你確定20年後民進黨不會再砍一次年金？」或是形容國軍是「黑到極點的地方，水深的連馬尼亞納海溝都比他淺，不要跟我說我一竿子打翻全部的船，我打的是大部分的船」，彷彿「能力是基本，關係是重點」。

但有人討厭，自然有人能接受，有志願役網友就特別出面澄清，認為「軍旅生涯對我來說就是一份不自由且限制較多的穩定工作而已」，沒有眾人口中這麼多不堪內幕，一切端看個人生活所需及生涯規劃。

又有網友強調這是決心問題，直指「很多人不敢辛苦這20年，卻一直嘴這些辛苦完要享受的人不公不義」，然而這20年如何安然度過，有人不鳴則已，一鳴驚人，表示這跟國軍風氣、環境和生態都無關，關鍵在於任職「單位」，也就是說，取決個人運氣。

(中時新聞網)