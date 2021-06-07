2018年法網女單亞軍史蒂芬絲，在2021年法網女單止步16強。（美聯社）

過去網球四大賽最佳成績是第四輪的捷克女將克蕾切可娃（Barbora Krejcikova），今天在2021法國網球公開賽女單16強戰發揮出色，以6比2、6比0輕取2018年法網女單亞軍、美國選手史蒂芬絲（Sloane Stephens）生涯首度挺進到紅土大滿貫女單8強。

史蒂芬絲除了2018年打進到法網女單決賽，2017年曾高舉美國網球公開賽冠軍金盃，今天面對克蕾切可娃似乎找不到突破方法，整場比賽只拿到2局，雖然第二盤第12局曾獲得1個破發點，但克蕾切可娃沒讓到手一半的勝利飛走，第2個賽末點就結束這場1小時又10分鐘的賽事。

克蕾切可娃接受場邊訪問時表示，比數並無法完全說明比賽有多緊張，她也是費了番功夫才奪勝，「比賽中有起有落，看誰可以掌握情況、表現更好。史蒂芬絲是很棒的冠軍，我還記得以前看過她比賽，今天她也打出不少好球，場上就看誰臨場發揮更好，就能帶走勝利。」

克蕾切可娃感謝球迷進場為她倆加油，希望球迷有享受到看球的樂趣，她現在非常開心晉級到8強，希望可以繼續前進、再打更多場比賽。

(中時 )