世界大學排名THE（Times Higher Education）每年都會公布不同類別的世界大學排名，日前公布亞洲大學排名，納入30個國家地區的551所高等院校，台灣有38所進入排名，而國立暨南國際大學也在今年首度進榜，與中正大學、嘉義大學、勤益科技大學並列同一等級。

根據英國泰晤士高等教育特刊THE發布的世界大學排名，暨大與中興、中正、台北大學、海洋大學，並列在全球1000＋的類別中，排名台灣國立大學中的第15名。另外在「2021全球新興經濟體大學評比」（THE Emerging Economies University Rankings），暨大排名國立大學裡第18名。

另外，近期公布的2021軟科世界一流學科排名（GRAS, Global Ranking of Academic Subjects），國立暨南國際大學在餐旅暨觀光管理（Hospitality ＆ Tourism Management）中，全台共7所大學入榜，暨南大學排名第4名，世界排名101-150。

暨大校長武東星表示，未來幾年將是暨大衝刺國際排名的重要時刻，除積極經營THE、QS、GreenMetric、以及GRAS的世界排名外，更會加強各領域的表現程度。例如觀光、休閒與餐旅管理學系，是南投地區重要的智庫與人才培育搖籃，積極加強學生認識觀光餐旅產業特性，增加業界實務學習經驗及就業接軌，融入語文課程，安排國內外觀光休閒餐旅產業實習，以培養兼具國際宏觀與規畫能力，讓學生畢業即就業。

暨大新興產業策略與發展博士班江侑姿表示，暨大學生可以透過科技部的千里馬，或教育部的學海系列獎學金，與國際名校無縫接軌；又可透過扎實的USR計畫，建立與在地資源連結的管道，在區域內展現豐厚的影響力，培育在地青年領袖。

(中時 )