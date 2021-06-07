連日豪雨造成農業災損，雲林縣西螺鎮西螺果菜場7日表示，未下雨前葉菜類每公斤平均價格約為18元，這幾天已漲至40元左右，其中以小白菜、芹菜，蕹菜等漲幅較大。台西鄉文蛤因雨後水質劇烈變化，損失1至2成，目前只能設法調控鹽度，將損失減至最少。

雲林縣是全台最大的蔬菜產地，最近全縣連日降下豪雨，農作物與水產養殖紛紛傳出災情，7日西螺果菜市場交易量為828噸，所有蔬菜每公斤平均價為31.2元，較未下雨前的20元高出不少，其中葉菜類不耐泡水，損失情況最為嚴重，價格更是翻了1倍。

西螺果菜市場表示，葉菜類在5月底未下雨前，平均每公斤約18元，這幾天因泡水災損產量減少，價格漲至40元左右，其中小白菜每公斤60元、芹菜116.7元、蕹菜100元，是漲幅較大的菜種。

大宗蔬菜指標高麗菜，價格則沒有大幅變化，高山高麗菜每公斤23.3元、平地高麗菜15元。西螺果菜市場分析，由於雨後災損加上之前缺水失收，預計菜價可能會持續這個價格10餘天再慢慢回穩，但若繼續下雨，價格還可能再攀升。

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量約佔全台6成，最近缺水後連日大雨，文蛤疑因水質劇烈變化，損失1至2成，養殖業者指出，之前缺水加上天氣炎熱，文蛤池水鹽度高，這幾天連日降下豪雨，鹽度在短時間內遽變，部分文蛤受不了出現暴斃情況。

養殖業者說，近幾年台西文蛤疑因氣候變化與養殖環境惡化，收成僅3、4成，今年不少人以益生菌改良養殖環境，並提早在季節交替前採收，收成提高至5成以上，正在慶幸之餘，沒想到這幾天遇到豪雨來襲，只能感嘆老天爺不賞飯吃。

消費者表示，這幾天明顯感受到葉菜類變貴了，因此盡量改買根莖類蔬菜代替，文蛤價格與之前差不多，但變得比較小顆，算是變相漲價。

(中時 )