藍營提普發1萬「一聽就不合理」 柯文哲：有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張

國民黨提案「每人普發1萬元紓困現金」，被台北市長柯文哲批評不合理，「算了我也不想批評國民黨，只能說有這種在野黨難怪執政黨這麼囂張」，國民黨主席江啟臣則邀柯文哲一起監督執政黨，江說，政策討論不需要互相嗆聲，也不用丟病歷，「我們一起提出政策討論，一起做好紓困工作好嗎？」

江啟臣表示，紓困普發現金，是國民黨從去年疫情爆發以來長期的主張。關注的焦點在於避免萬一，簡便程序，而且立即有效。每個國民所遇到的挑戰不盡相同。對有些國人來說，一萬元是久旱甘霖，是保命錢，當然對有些人來說，一萬元，只是九牛一毛。

江啟臣說，如果限定了門檻，不但審查程序對於國人以及第一線審核的公務人員來說都是額外的負擔，對於有急須的國人來說，一兩天的等待，都可能是漫長艱煎熬。況且，一但有了門檻，就會要擔心掛一漏萬的困境。

江認為，如果可以避免上述的問題，將人民的納稅錢花到刀口上，我們自然樂見其成。只是「非常時期，要用非常手段」。身為在野黨，我們更應該聞聲救苦，而不是防民如防賊。

國民黨團則質疑柯文哲主張排富現金，先不論如何排富？光是吵「富」的標準各政黨就可以吵三天。如果做什麼都要先想著排富，為何台北市打新冠疫苗免掛號費、診療費不用排富？因為光調查富人製作名冊就會貽誤防疫；同樣道理，這波疫情受影響的人眾多，有錢不有錢真的都不是重點了，如何快速、不群聚地達到紓困民眾才是重點。普發現金就是要政府挺全民，救急助民挺過難關。

國民黨團也列舉國際案例，美國去年與今年各發放每人紓困發現金支票1200~1400美元，排富標準是年所得8萬美金，日本每人發放每位國民及有居留權的外國人10萬日圓，不排富，新加坡年滿21歲發放1.2萬元，為了方便作業，不排富，香港年滿18歲發放3.9萬元，為了方便作業不排富。

國民黨團指出，現在民進黨政府的政策只有參加工會的才有紓困，有造冊的人才能被紓困、各種自由行業工作者没有勞保就拿不到補助，排富發現金補助線怎麼劃，排富標準是用去年收入標準還是今年收入標準？去年可能是富人今年卻跑路的國人比比皆是，國民黨團質問柯文哲會比其他國家財金專家專業？今年與去年狀是完全不同的狀況，要抄國民黨團的主張也請用功一點。

(中時 )