NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）公告2021年5月合併營收為56.96億元，較去年同期成長45.9％，創單月歷史新高，累計2021年前五月合併營收達236.75億元，與去年同期相較成長 16.3％，亦寫下歷史同期新高。

群聯表示，與2020年同期相比，5月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長超過200％，創歷史單月新高；工控記憶體模組總出貨量成長達50％。

此外，年度累計至5月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量年成長率將近120％，創歷史同期新高；工規記憶體模組總出貨量年增率超過35％，年度累計記憶體總位元數出貨量（Total Bits）也成長超過50％，均雙雙刷新歷史同期新高。

群聯董事長潘健成表示，5月台灣與亞洲區域疫情升溫，全台企業與民眾皆繃緊神經，嚴以對待，不僅許多民眾均開始自主減少外出活動，企業也開始陸續加強實施相關的防疫措施。

群聯遵照中央疫情指揮中心的建議，自疫情升溫便開始進行分流上班並採取相關的防疫措施，例如視訊會議、隨時戴口罩、辦公空間加強消毒、每天量體溫、減少任何室內群聚機會等，希望透過群聯上下一條心的共同努力，致力將疫情對營運的影響降到最低。

(工商 )