疫情拉警報，房市買氣受衝擊，但疫情陰霾下，烏日高鐵特區卻因捷運綠線啟動，與高鐵、台鐵成為三鐵共構重鎮，台商回流促使高鐵台中站周邊開發案熱潮。

「大台中房市交易動態資訊平台」發布今年第一季大台中房市分析季報分析指出，房地合一稅2.0即將於下月正式上路，可預期將有一波逃命潮，進而促使交易量成長，惟受台灣不動產登記制度影響，買賣登記棟數會有遞延反應，無法馬上顯現出稅制改變對房市衝擊的交易量變化。

加上台灣本土疫情於5月下旬升溫，全台實施三級警戒，直接讓房市買氣凍結，故兩者增減相抵之下，較難以藉由下半年的交易量來判斷打炒房政策是否奏效。

再者，由於近期拉抬房市的主力市場為「預售屋」，而預售屋並無進行實質的產權登記，在建物買賣移轉量能上是無法據實反映出來的，僅能以換約課稅呈報所得稅稍作檢核。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，觀察近期台中市在地投資概況，除因應台商回流促使工業及產業園區趨於熱絡以外，發現不論是壽險業抑或是大型建商，均有積極往商業複合功能型投資案布局的跡象。

聚焦於台中重大交通樞紐建設，包括了陸(高鐵、台鐵、捷運)、海(台中港)、空(台中國際機場)，其中又以「陸」為內需市場首重位置。

彙整高鐵台中站周邊開發案，包含國泰人壽與永聯物流公司合作的「物流共和國台中園區」、號稱全台高鐵站區最大招商案「超級娛樂購物城」預計六月底開標，以及近日方由富旺國際標下的土地使用權承租案，均為當地注入一股強心劑。

除可供應當地內需市場外，更大的是拓展軌道經濟所延伸的可及性範圍，即便是外地客，亦無需舟車勞頓考量進入市區的交通動線，三鐵共構及周邊完善的交通動線串整，出站即可馬上進入城中城活動，商業規模發展可期。

(中時 )