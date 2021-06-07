因疫情關係，原本人潮熱絡的士林夜市冷冷清清。繼上週五（4日）紓困4.0第一波個人的紓困現金陸續撥款匯入民眾帳戶後，7日起新增個人紓困現金及事業紓困與貸款等也開始申請。（鄧博仁攝）

紓困4.0第一波6月4日上路，第二波6月7日起開放申請。行政院發言人羅秉成表示，截至今日為止，第一波補助已發放563億3355萬，預計共363萬人受惠。

羅秉成指出，第一波個人紓困的中低收、弱勢民眾補助的4500元已發給80.7萬人，無保險臨時工、攤商等急難紓困，已發給30.9萬人，無一定雇主的自營作業者生活補貼，已發給100.4萬人。

羅秉成說，視障按摩師已發給2345人；計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，已發給8.2萬人，導遊和領隊已發給4454人，農民生活補貼已發給110.9萬人，漁民生活補貼已發給30.7萬人，藝文工作者補貼已發給8845人。

第二波紓困個人申請6月7日起開放線上申請，但據了解，已傳出勞動部網站大塞車等災情，民眾黨立委高虹安表示，勞動部沒有編列預算執行網站、APP開發，顯然沒有記取去年的教訓。

(中時 )