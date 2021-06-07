黃子佼宅在家與好友們一起隔空吃晚餐。（摘自臉書）

小甜甜與老公開心享用黃子佼送的晚餐。（摘自臉書）

鍾欣凌、王彩樺、小甜甜、蔡燦得、郭靜等不少藝人6日晚上都在社群平台上傳照片、發文感謝黃子佼請吃晚餐，原來他默默發起「疫起遠距離一起吃個飯」，請王彩樺、小甜甜、鍾欣凌、蔡燦得、卜學亮、黃韻玲、郭書瑤、郭靜、丁文琪、Lulu、李明依、黃豪平、洪詩、宇珊、陳大天、無尊等30多位演藝圈好友上網點餐，他全部付錢買單，在疫情中帶給好友及經營餐廳的朋友許多溫暖。至於花了多少錢，他笑說：「還沒結帳，因為太多人了，老闆一一親送來不及，今天、明天、後天都還有，我自己會是這一波的最後一單」。

黃子佼表示，他訂的薺元小館是自己很常去吃的一家餐廳，音樂人王治平老師也是股東之一，因最近很常接到常去的餐廳發訊息請老客人多支持，他於是順手滑了手機，看有哪些最近有聯絡或很久沒一起吃飯的朋友，「疫情期間想很多，以前總是找一大堆理由這個不吃那個不去，現在防疫期間發現要一起吃飯是這麼的難！所以來個另類方式請他們吃晚餐，大家用照片隔空一起吃飯，期待以後真的能面對面吃飯。也在非常時期幫年輕人（老闆）增加一點業績，不要讓自己喜歡的店在疫情下成為遺憾」。

他說，請吃飯的過程中其實有很多感人的互動，自己也從中得到不少療癒、祝福與感動，例如好友卜學亮的女兒剛好6日生日，本來就在想要吃豐盛一點，剛好他有此念頭，就等於順便幫他們準備了生日餐。鍾欣凌原本就是這家餐廳常客，她笑說跟黃子佼的愛店很重疊，「會不會其實他暗戀我很久了」，王彩樺特別要女兒錄音謝謝他，蔡燦得也很感謝餐廳特別餵她準備素食，至於小甜甜則是快生了，他覺得應該要好好補一下，亮嫂今天馬上投桃報李送了他兩盒冷凍牛腱，「大家最近都過得很忐忑，小小的動作，散播一點溫暖，又有彼此幫助的概念，覺得很值得」。

黃子佼有感而發表示，現在大家人心惶惶，藝人身為公眾人物更應該努力成為穩定心情的力量，就像過去帶給大家歡樂一樣，應該努力用自己擅長的方式去面對自己的群眾和粉絲，依然帶給他們很多能量與祝福，甚至成為心情避風港，讓大家放下一些不安。

(中時 )