日本政府日前捐助124萬劑疫苗給台灣後，也考慮以不透過國際組織，直接捐助的方式，向越南捐助200萬劑疫苗。對此，名經紀人夏春湧直言，日本送台灣疫苗是回報311，那越南做了什麼？並指美日送疫苗的時機太過湊巧，難免令人產生聯想，他更分析為何蔡政府阻撓民間團體捐疫苗，並痛批蔡政府只在乎選票，不在乎人命。

夏春湧今(7日)在臉書上表示，蔡政府感恩日本124萬劑疫苗才一天，日本政府送給越南200萬劑疫苗，日本送給台灣的理由是回報311，那越南又是對日本做了什麼天大的事？怎麼比我們還多了76萬劑？

夏春湧指出，日本前腳走，美國後腳到，專程補來了75萬劑疫苗，台灣花錢買疫苗買了一年多到處落空，日本、美國卻屁都不放一個，蔡政府在防疫上的無能，讓民怨沸騰達到了頂點，支持度也降到冰點，好巧不巧這兩個國家同時送來疫苗，其中的想像空間不可謂不大，因為再不救，日本、美國下的這一盤棋可能就要破局，而這也是為何這次疫苗來的這麼快，因為這不是在救命，而是在救急。

夏春湧分析，面對對郭台銘、佛光山、慈濟捐贈疫苗，蔡政府百般刁難，是因為他們捐疫苗蔡政府會扣分，日本和美國的疫苗會加分，但疫苗是用來救命的，人命雖然關天，但是卻不關民進黨的事，因為他們關心的是人民手中的選票，而不是人民的生命。

(中時新聞網)