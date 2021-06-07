中科園區目前有5萬多名員工，設置新冠肺炎篩檢站能事先防範，避免造成傳染風險。（盧金足攝）

苗栗縣電子廠感染風暴擴大，全台各科技園區加強防疫警戒，中科篩檢站7日完成演練，開始接受園區企業預約，中科管理局表示，園區內企業先評估，如具有相對高風險的員工或同住家屬可由各廠線上預約進行篩檢，以服務園區企業防疫需求及降低作業風險。

中科管理局指出，中科篩檢站由中國附醫結合中科員工診所設置，與台中市衛生局密切聯繫運行，7日完成各廠商員工篩檢動線安全的演練，很多園區企業馬上熱線詢問，目前園區有5萬多名員工，篩檢站能事先防範，避免造成傳染風險。

包括台積電、美光、友達、康寧等科技大廠都設在中科園區設有廠房，2020年產能與業績逆勢上揚，呈兩位數成長，創下9359.79億元營業額，較2019年增1387.47億元，漲幅17.4％，成長兩位數，創歷年新高，展望2021中科邁向兆元產業園區。

科技部推動竹科、中科與南科防疫，快速啟動防疫的量能，提醒廠商針對具有相對高風險的員工或同住家屬，可由各廠線上預約進行篩檢，以服務園區企業防疫需求及降低作業風險，抗原快篩由企業自費送檢，如果快篩陽性，醫療院所將通報衛生局，並續進行PCR核酸檢測採檢。

防疫升為三級警戒後，中科園區廠商採取相應防疫模式運行，實施分區分組與分流等方式運作以及應變作業，確保防疫及營運持續，中科管理局及園區廠商提高環境清潔與消毒作業的頻率，目前中科園區廠商營運均不受影響。

此外，針對外籍移工分組及嚴格防疫措施、要求若與確診個案有接觸史，則主動進行自主健康管理與隔離措施等機制。

(中時 )