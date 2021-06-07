【政新鮮】 政客私心讓疫情擴散 蘇偉碩喊話陳時中欲喚從醫良心

疫情嚴峻，全台盼望疫苗能解燃眉之急，雖然美、日相繼捐贈疫苗，但數量仍不夠全體施打。高雄民間防疫聯盟成員、精神專科醫師蘇偉碩，發起要求政府通過輝瑞BNT疫苗緊急授權的連署，他接受⟪中時新聞網⟫專訪時怒批是政客私心讓疫情擴散，更向陳時中喊話：「對於從醫的人唯一該考慮的是怎麼樣能夠救更多的人。」

蘇偉碩呼籲政府要盡快做出果斷決策。(攝影/陳盈臻)

蘇偉碩表示，陳時中身為指揮中心指揮官，只要一聲令下食藥署就可以通過疫苗的緊急授權，他指出，「我們已經來不及了，人一直在死，昨天(6日)為什麼陳時中也不敢宣佈到底死了多少人，因為你已經唸不出來了。我相信你不是鐵石心腸，你只是後面有一些黨派的利益在牽制著你。」

蘇直言，「我們目前的中央流行疫情指揮中心，它並不是一個國家的指揮中心，它只是一個執政黨的指揮中心，永遠考慮的就是政黨的利益！」。他舉例，「指揮中心常把台北市跟新北市當作敵對，因為不是民進黨執政」，他也提到，當初陳時中一直不願意快篩，若不是柯文哲和侯友宜堅持，否則現在的疫情恐怕會更失控。

蘇偉碩認為，現在因為中央政府去年整年包括今年的三月之前，因為過度自滿所以完全沒有做好社區傳播爆發準備，現在又拉不下臉做大量的篩檢或果斷的封城，根本無法將社區傳染鏈一次打斷，再加上疫苗數量遠遠不夠，形成如今所有環節都卡在一起的局面，所有的策略都只是急就章。他呼籲政府，應該把檢驗能量擴充到目前的5倍甚至10倍，將感染源全部篩檢出來，且要在8月前取得至少三千萬劑以上的疫苗，否則要解開三級警戒真的難如登天。

(剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)