中央流行疫情指揮中心7日宣布，全國三級警戒延長至6月28日，台中市府配合延長各項防疫措施，包括視聽歌唱業、三溫暖業、休閒娛樂場所及夜市暫停營業，餐飲業禁止提供現場飲食。台中多處旅遊場域、旅宿業附屬場域，及公園綠地、廣場、園道的運動體健設施、兒童遊戲場等仍暫時關閉。

市府表示，台中市轄內視聽歌唱業、三溫暖業、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業及選物販賣機、轄內夜市暫停營業至6月28日；而餐飲業禁止提供現場飲食，可實名實聯外送、外帶，也同步延至28日。

另台中休閒娛樂場所，包含保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、游泳池、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所；高爾夫球場業、競技及休閒體育場館、運動訓練業，如球類場館、溜冰場、韻律瑜珈教室、運動訓練班、高爾夫球場（含練習場）及其他各類型運動場館，均暫時關閉至6月28日。

此外，台中多處旅遊場域、服務設施也暫停開放至6月28日，包括自行車道及登山步道，如東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大肚萬里長城登山步道、烏日知高圳登山步道、潭子新田登山步道、龍井竹坑南寮登山步道；風景區，如大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園（含沙灘區）；旅服中心，如台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山；以及谷關溫泉廣場泡腳池。

(中時 )