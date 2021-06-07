全國三級警戒已維持近1個月，社區各照顧機構停擺，民眾減少外出，選擇宅在家。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，今年1月至5月份家暴通報案件較同期上升5.8％，多出836件案例。家防中心主任許芝綺表示，往年都以婚姻暴力個案居多，但今年5月老人保護、未同居親密關係暴力反而增加。

新北家防中心指出，去年受理的家暴個案較前年增加7％，而今年1至5月家暴通報數約有1萬5127件，相較去年各月，1至4月都有增加趨勢，最多增加高達15.6％，但啟動三級管制後的5月卻較同期數量減少4.2％。

許芝綺指出，雖然5月份的整體案件有降低，但家防中心同仁都相當擔心，以往兒少家暴通報都由學校通報，各級學校停課後，教師較難透過視訊等方式察覺異狀，使兒少通報率驟降，擔憂有潛藏黑數未被發現。

許芝綺說，5月份同居、婚姻等親密關係暴力通報案件持平，但老人、四等親內家庭暴力皆是逆勢成長的狀態，社工、防治人員接獲的個案多是因長者和小孩照顧問題、工作經濟壓力等原因爆發口角，若三級管制持續延長，民眾受到疫情衝擊後的情緒影響，可能會陸續顯現在家暴個案上，因此不排除通報數會逐漸增多。

許芝綺表示，新北市府24小時無休提供安全及免費的庇護所，接獲家暴案例後，社工會向衛生局確認個案是否在居家隔離或有相關接觸史，如遇緊急狀況需帶離居家檢疫者，社工也會全副武裝訪視，將個案送至檢疫旅館安置；同時呼籲民眾，發現社區鄰里有疑似家庭暴力，可撥打110或113專線，社工將結合警察、公衛護士等防治網絡成員加強關懷。

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(中時 )