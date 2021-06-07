苗栗電子廠上周爆發移工群聚大規模感染，引發國內對防疫破口的擔憂，綠委江永昌今日表示，新北市移工共有5.4萬人，光是疫情慘重的中和區移工就高達4千多人，衛福部應盡快掌握移工往返足跡，協助地方做移工專案快篩，不能讓移工群聚染疫跨區傳染。

江永昌指出，桃竹苗的移工共有4.9萬人，但新北移工共有5.4萬人，比桃竹苗加起來還多。而中和區的移工不但有4千多人，移工宿舍也有684間，移工轉換企業雇主的狀況，主管單位是否有全然掌握？移工間的互動、往返足跡，彼此連結有沒有追蹤？

江永昌說，先前已經有好幾家康復之家照服機構發生集體染疫事件，現在又發生移工群聚染疫，千萬不可以再出差錯，讓跨區傳染的事情發生。

江永昌要求，衛福部應立刻檢視全國各縣市，並由中央協助地方做產業移工專案篩檢，企業快篩指引也要快做，新北市沒有遲疑的本錢，要趕快落實，嚴格管制移工居住、工作環境及民生活動是否符合防疫規範。

(中時 )