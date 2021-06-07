新冠肺炎疫情在5月14引爆後，國人消費急凍，到底哪種通路受衝擊最大？引客數據針對500萬張發票所做的調查發現，5月19日全國宣布升至三級警戒後，近兩週內各類型的線下民生消費通路營業廣泛受到影響，當中「百貨公司」營業跌幅七成五受災慘重，而「社區型超市」抗疫能力強，僅降低不到一成，也就是衝擊實際營業額約10％至75％不等。

引客數據的觀察樣本取自「統一發票對獎機+雲端發票存摺」的500萬用戶，觀察期間從2021年5月10日至5月31日，觀察通路含括便利商店、社區型超市、量販店、藥妝店、百貨公司。

引客數據指出，相比前一週疫情甫升溫時刻，5月19日全國宣布升至三級警戒後，近兩週內各類型之線下民生消費通路之實際人流數均明顯下滑，其中尤以全台「百貨公司」雪崩下降74.6％為最，其次「藥妝通路」亦下降約過半為46.6％；而提供基本民生必須品為主之四大超商、社區型超市、及量販店，實際人流則分別下滑22.6％、15.8％、及27.8％。

由人流數據統計可看出，「社區型超市」成為居家隔離廣泛實施後，民眾仍然從事線下消費之通路首選。另外，各通路的人流下降幅度與民眾需移動的交通距離大致成正比，也顯示民眾的民生消費範圍在隔離後確實縮限。

購買人流減少，但是人均購買金額在基本民生必須品通路顯著提升，出門次數減少下，人均購買金額在部分線下亦隨之發生明顯變化。

前兩週內(5月17日至5月31日)，除百貨公司之人均購買金額僅微幅下降2.7％以外，量販店、社區型超市、便利商超、與藥妝店之人均購買金額則分別上升21.1％、8.3％、8.7％、及4.7％，其中以「量販店」的人均購買金額成長最為明顯，線下的「一站/一次購足」已成為警戒期間民眾採購的重要模式。

綜合觀察上述各通路之消費人流與人均購買金額，歸納對營業之整體影響為百貨公司下降75.3％、藥妝店下降44.1％、便利商店下降15.9％、量販店下降12.6％、而社區型超市下降8.8％。

(工商 )