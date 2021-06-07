遠傳電信今天宣布與通訊設備大廠愛立信簽訂5G網路發展合作備忘錄，將整合雙方資源，從「應用測試」、「網路智慧自動化」、「前瞻技術演進」和「生態系串聯」4大面向著手。

遠傳發布新聞稿表示，雙方將攜手推動5G邁向新階段，包含共同研發5G商用網路、5G獨立組網與非獨立組網雙模核心網路、VoLTE（Voice Over LTE）新語音解決方案、人工智慧（AI）網路自動化技術等。

遠傳電信總經理井琪說，透過愛立信領先全球的5G 技術、開發實力，結合遠傳新經濟布局與產業經驗，將提供消費者與企業客戶更優質的5G網路、豐富的創新應用。

在「應用測試」方面，遠傳與愛立信將擴大5G實驗室合作範疇，持續規劃、測試5G前瞻技術與現網測試整合，打造展示應用案例的創新平台。

「網路智慧自動化」方面，雙方將共同成立AI實驗室，運用AI與機器學習技術，持續優化5G網路自動化性能，朝向基地台頻寬資源自主式調整、以近乎零接觸的網路維運型態邁進。

「前瞻技術演進」方面，遠傳與愛立信將共同開發企業端應用、新興產業需求技術，包含5G 網路切片、邊緣運算、企業專網與無線固網接入等新世代網路核心技術。

「生態系串聯」部分，遠傳將加入「愛立信5G新創計畫」，結盟全球5G新創夥伴，並運用「愛立信消費者行為研究室」分析數據，催生多元創新的5G消費端應用落地台灣。（編輯：林興盟）1100607

(中央社)