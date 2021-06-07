台南市政府新聞暨國際關係處一名攝影人員，因家人在桃園確診，7日被要求居家隔離。由於該攝影與市長黃偉哲及局處首長均有接觸，外界擔心黃偉哲等市府相關人員應否自主健康管理或監測？不過，衛生局認為，該新聞處同仁的篩檢為陰性，已安排居家隔離，同辦公室的同仁也安排自我健康監測；至於市長與市府人員在三級警戒時期即已遵守相關防疫規定，隨時戴好口罩，並注意自己的身體狀況，傳染機率應不大。

據了解，該名攝影人員的家人在桃園工作，上上周曾返回台南，因曾有人員到桃園工作的公司組裝電腦，組裝人員確診後，公司內也有多人染疫，攝影人員的家人也在7日確診。

衛生局說，目前還沒有接到桃園的疫調單，但與該攝影人員同住的5名家人都已採檢，結果均為陰性；至於該攝影的確診家人，返回台南期間是否有相關足跡，將進行調查。

衛生局還強調，儘管該攝影人員曾接觸市長與局處首長，但因大家都有落實戴好口罩等相關防疫規定，傳染機率並不大。

(中時 )