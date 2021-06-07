面對新冠肺炎疫情進入科學園區，科技部今天表示，已整合部內與三園區資源，連結中央疫情指揮中心與地方政府，整備施打疫苗規畫，待國內疫苗充足即可施行，若企業與園區皆同時作業，最快預計5到10個工作天可完成園區從業人員施打作業。

竹科、中科及南科等三大科學園區2020年營業額已突破新台幣3兆元，相當於全國GDP（國內生產毛額）的15.31％，成為台灣和全球經濟成長的重要力量。為加強守護園區約29.3萬的從業人員及高科技產業，確保台灣在國際產業鏈上穩定供應，科技部擬定科學園區施打疫苗計畫。

科技部表示，正規劃包含快速且零接觸的一條龍數位系統服務、相關醫院醫事人員、疫苗冷鏈等相關設備，媒合衛福部及園區企業自備場地接種站，以及設有園區大型疫苗接種站6處等，預估可服務科學園區900餘家廠商，以共同守護科技產業供應鏈。

疫苗施打原則依據中央疫情指揮中心之「COVID-19疫苗接種站設置作業指引」訂定「園區企業設置疫苗接種站參考指引」，供管理局及廠商辦理遵循，並規劃園區疫苗接種計畫，主要施打優先順序將依各廠分流分區原則及關鍵戰力為優先考量。

科技部表示，透過數位科技優化一條龍系統提供疫苗預約、身分認證、資料分享等服務，科技部已建置單一窗口網路預約系統，提供各園區廠商統一預約申請新冠肺炎篩檢及疫苗施打預約作業，省時便民並避免群聚。

施打當日，預約人員可以手機掃描接種站提供之QR code完成身分確認及報到，加速報到流程，避免停駐之感染風險。另規畫透過資訊系統介接方式，將園區篩檢及疫苗施打等相關資訊傳送至中央疫情指揮中心或衛福部疾病管制署，預計近期開放使用。

科技部指出，服務園區企業疫苗注射站三園區之相關規畫分三類，超過1000人以上大型企業將自備場地接種，300人至999人企業，管理局則協助媒合園區鄰近醫療院所至鄰近企業自備場地接種，而竹、中、南園區則建有大型接種站各2處，若企業與園區皆同時作業，最快預計5到10個工作天可完成園區從業人員施打作業。

科技部吳政忠部長今日特別至竹科疫苗注射站預定場域，及園區快篩站和移工快篩站視察，並慰勉工作人員和醫護人員的辛勞。他期勉科技部和園區管理局同仁，善用科技防疫，主動與企業協力落實防疫措施，秉持著疫情指揮中心保護人民健康的精神，積極全方位部署守護高科技產業。

(中時 )